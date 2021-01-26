منظمة دولية: اتجاهات إيجابية عالميا نحو قضاء العطلات في 2021

كشفت جمعية الأبحاث للعطلات والسفر (FUR)، أن هناك اتجاهات إيجابية نحو السفر السنوي لسلوك الاجازات في 2021 وذلك بناء على الاستطلاع الذي أجرته.وأوضحت الدراسة ان مؤشرات الطلب على السياحة في عام 2021 تظهر بداية إيجابية للغاية، فبناء على الاستطلاع يتوقع بعض الألمان أن تتدهور التنمية الاقتصادية العامة، لكن معظمهم يرون ظروفا مستقرة فيما يتعلق بوضعهم الاقتصادي الشخصي، فنسبة 17% يتوقعون تحسن وضعهم الاقتصادي الشخصي في عام واحد (مقارنة بنسبة 22% في العام الماضي)؛ بينما نسبة 25% يخشون حدوث تدهور (مقارنة بنسبة 22% في العام الماضي)؛ أما نسبة الـ 58% المتبقية فلا ترى أي تغيير، ويعد الوضع الاقتصادي الفردي الذي يُنظر إليه عموما على أنه "مستقر" شرطا أساسيا مهما لسياحة العطلات في عام 2021.وأكد الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة، ان نتيجة الاستطلاع بينت أيضا أن التفضيلات الأساسية للمسافرين لقضاء الإجازات، مثل تفضيل أنواع الوجهات مثل الشواطئ أو الوجهات الجبلية أو الأنماط السياحية الأخرى لم تتغير، وستعتمد إلى حد كبير على الخيارات التي تظهر على خلفية التدابير المتخذة ضد جائحة كورونا.وأو ضحت نتيجة الاستطلاع أوضحت أن 4 من كل 5 ألمان (حوالي 80%) يفكرون بالفعل في عمل رحلات خلال العام الحالي 2021، في الاستطلاع كانت نتيجة التساؤل بشكل مباشر عن مسألة القدرة (الوقت والقدرة المالية) والرغبة في الإجازة، انخفاض الرغبة في الإجازة بشكل طفيف حيث كانت النسبة الراغبة في الأجازة 51% من المستطلعين، وبخصوص عامل الوقت (66%) وعامل القدرة المالية (62%).وكشفت الدراسة انه خلال عام 2020 تراجعت السياحة الدولية بنحو 72% مقارنة بعام 2019 في جميع أنحاء العالم، حيث بحسب منظمة السياحة العالمية من المتوقع أن يصل عدد السائحين الدوليين على مستوى العالم إلى حوالي 400 مليون سائح، مقارنة بعدد مليار و462 مليون سائح عام 2019، بمعنى أن حركة السياحة الدولية عادت لمعدلات عام 1989 تقريبا