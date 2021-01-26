خروج عدد من السجناء بمناسبة عيد الشرطة الـ 69

خرج عدد من السجناء، اليوم الثلاثاء، من السجون عقب العفو عنهم وذلك احتفالا بعيد الشرطة رقم 69 الذي يعيد للأذهان معركة الإسماعيلية سنة 1952.وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، بتوفير غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية، وزراعية، وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني، والسمكي، والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء.ويواصل يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة، والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.