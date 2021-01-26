«شكري»: المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيود على الدخول والخروج

قال سامح شكري، وزير الخارجية، في تعقيبة على تساؤلات النواب، أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع الهند وهما من مؤسسي منظومة دول عدم الانحياز.وفيما يخص عزف الشباب عن الالتحاق بالسلك الدبلوماسي، قال «شكري»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن «تلك الظاهرة رصدت بالفعل، ولكن تم العمل علي التوعية بمهام دور الخارجية المصرية، وتم عمل ندوات تقيفية في هذا المضمار، وهو ما أتى ثماره».وأشار: إلى أنه «فيما يتعلق عن باستخراج جواز خاص لأسر النواب، هو اقتراح وجيه ونحن معه، ولكن الأمر يعود برمته لوازة الداخلية، ونحن سوف ننسق العمل معها في هذا الشأن».ولفت إلى أن وزارة الخارجية سوف تتوسع في مراكز التصديقات ومكاتبها في كل أنحاء الجمهورية؛ تيسيرًا على المواطنيين وخاصة في الصعيد، مشيرًا إلى الوزير أن الوزارة تتبني نظام المعاملة بالمثل مع كل الدول حيال الدول التي تفرض قيود وتشدد على الدخول والخروج.