رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: فشل وزير القوى العاملة فى ملف الفصل التعسفى ولا بُد أن يعترف

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:58 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
عائشة حسن
طباعة
ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، جهود الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا القاتل، مؤكدة أن الوزارة نجحت بشكل كبير في إدارة الأزمات والعبور إلى بر الأمان.

وقالت «عطوة»، خلال البيان اليوم، إن تشغيل 221 ألفًا و808 راغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلى من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، يُعد إنجازًا لقطاع العمالة في مصر، مُشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الانجازات التي قامت بها الوزارة في ملف أوضاع العمال، وتوفير حياة كريمة لهم، فضلًا عن المساهمة بقوة في تأمين أوضاع العمالة المصرية في سوق العمل بالخارج والداخل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من حرص الوزارة على انخفاض معدلات البطالة في مصر، فإنها تقاعست عن دورها في التعامل بصورة قوية مع العمالة غير المنتظمة، وكذلك في الفصل التعسفي للعمال في بعض شركات القطاع الخاص، مُبررين بتنفيذ توجهيات الدولة بشأن خفض العمالة بسبب فيروس كورونا القاتل، متابعة: «لا بُد على الوزير الاعتراف بالفشل والتراجع لحزم الأمور».
وأكدت أن «قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصاب بأضرار كثيرة عمال القطاع الخاص، ولم يُلق بثماره على العمال، خاصة أن بعض شركات القطاع الخاص تتلاعب بالقانون مع بعض العمال، وأكبر دليل على ذلك ما حدث مؤخرًا فى شركات ومصانع صدمت العاملين بأنه لا معاش لهم وفقًا للقانون ١٤٨ لسنة 2019، والصادر بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات».

ووجهت البرلمانية سؤالًا لـ"وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان"، عن ماذا ستقدم الوزارة للعمال من ضمانات نحو عدم زيادة هذه المأساة؟، وكذلك إيجاد حل لمشاكل العمال المتضررين من خفض العمالة وتعويضهم لأنهم لا يوجد لهم مصدر رزق خاصة مع ظروف الجائحة التى تشهدها البلاد.

موضوعات متعلقة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

شكري: إعلان الرئيس عن «الخط الأحمر» أوقف الصراع والاقتتال في ليبيا

«الصحة» تُعلن حزمة الخدمات المقدمة خلال جائحة كورونا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موعد امتحانات الجامعات الخاصة 2020-2021

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

في احتفالية افتراضية.. «المجلة اللندنية» تدشّن موقعها الجديد بلغاته الأربع

قصور الثقافة تعلن عن 8 وظائف قيادية شاغرة

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري