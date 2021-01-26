برلمانية: فشل وزير القوى العاملة فى ملف الفصل التعسفى ولا بُد أن يعترف

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، جهود الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا القاتل، مؤكدة أن الوزارة نجحت بشكل كبير في إدارة الأزمات والعبور إلى بر الأمان.وقالت «عطوة»، خلال البيان اليوم، إن تشغيل 221 ألفًا و808 راغبين فى العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلى من بينهم 2318 من ذوى القدرات الخاصة، يُعد إنجازًا لقطاع العمالة في مصر، مُشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الانجازات التي قامت بها الوزارة في ملف أوضاع العمال، وتوفير حياة كريمة لهم، فضلًا عن المساهمة بقوة في تأمين أوضاع العمالة المصرية في سوق العمل بالخارج والداخل.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من حرص الوزارة على انخفاض معدلات البطالة في مصر، فإنها تقاعست عن دورها في التعامل بصورة قوية مع العمالة غير المنتظمة، وكذلك في الفصل التعسفي للعمال في بعض شركات القطاع الخاص، مُبررين بتنفيذ توجهيات الدولة بشأن خفض العمالة بسبب فيروس كورونا القاتل، متابعة: «لا بُد على الوزير الاعتراف بالفشل والتراجع لحزم الأمور».وأكدت أن «قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أصاب بأضرار كثيرة عمال القطاع الخاص، ولم يُلق بثماره على العمال، خاصة أن بعض شركات القطاع الخاص تتلاعب بالقانون مع بعض العمال، وأكبر دليل على ذلك ما حدث مؤخرًا فى شركات ومصانع صدمت العاملين بأنه لا معاش لهم وفقًا للقانون ١٤٨ لسنة 2019، والصادر بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات».ووجهت البرلمانية سؤالًا لـ"وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان"، عن ماذا ستقدم الوزارة للعمال من ضمانات نحو عدم زيادة هذه المأساة؟، وكذلك إيجاد حل لمشاكل العمال المتضررين من خفض العمالة وتعويضهم لأنهم لا يوجد لهم مصدر رزق خاصة مع ظروف الجائحة التى تشهدها البلاد.