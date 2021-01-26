فريق طبي بمستشفى مطروح العام ينقد حياة شاب عشريني

استقبلت مستشفى مطروح العام شاب يبلغ من العمر 20 عاما مصاب بصدمة دموية وضيق بالتنفس نتيجة حادث سير وتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بقسم الطوارئ.وقالت المستشفي في بيان إعلامي له إنه بعد إجراء الفحوصات تبين وجود استرواح هوائي دموي بالتجويف البللوري بالرئة وتجمع دموي داخل تجويف البطن وتم تركيب أنبوبة صدرية لتفريغ السائل الدموي داخل الرئة ومتابعة المريض بجهاز السونار الذي بين ازدياد حجم السائل المتكون داخل البطن.وأوضح البيان أنه علي الفور تم دخول المريض العمليات مرة أخرى وإجراء استكشاف للبطن حيث تبين وجود تهتك بالطحال وتم استئصال الطحال وكتل النزيف المتجمع داخل البطن واستغرقت العملية ساعتين وتم حجز المريض بالعناية الجراحية للمتابعة واستكمال العلاج بعد العملية.وأكد البيان على أن جميع العمليات سواء الطوارئ أو الليستة تتم مجانا بدون تحمل المريض أي نفقات مشيرا الي أن جميع الخدمات الطبية الاعتيادية تؤدى على أكمل وجه دون تأثر بجائحة كورونا أو وجود عناية مركزة للعزل داخل المستشفى.