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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس مودة الأدهم في الاتجار بالبشر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:10 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قرر قاضي غرفة المشورة، بمحكمة جنح العباسية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس مودة الأدهم، 45 يوما على ذمة قضية الاتجار فى البشر.

وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، جدد حبس حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتا "تك توك" في اتهامهما بالاتجار فى البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهن 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

وكانت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية قد قضت، ببراءة فتاة التيك توك حنين حسام، واثنين آخرين فى اتهامهم بالاعتداء على قيم المجتمع، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منهم على حكم حبسهم، كما قضت المحكمة ذاتها بإلغاء حبس المتهمة مودة الأدهم والمتهم أحمد سامح، مع تأييد تغريم كل منهما 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة بالقضية ذاتها.

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