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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

الكشف على مليون مواطن بمبادرة علاج الأمراض المزمنة بالمنيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:05 م
قافلة طبية بالمنيا
قافلة طبية بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مديرية الصحة تواصل فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف الحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، والفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات100 مليون صحة بارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

من جانبه، تابع الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انتظام سير العمل في المبادرة من خلال تقديم الخدمات الطبية من فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والعمل على الوصول الي المستهدف من المواطنين بجميع مراكز وقري المحافظة، مضيفا انه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لفحص مليون و50 ألف مواطن، من المستهدفين لتقديم الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، وتشمل تقديم حملات التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة.

فيما أوضح الدكتور احمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية بجميع مراكز المحافظة، بحضور 260 فريق طبي متنوع بين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة، ليتم العمل على فترتين طوال أيام الأسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية

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