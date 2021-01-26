محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، موقع المنطقة الحرة العامة الجديدة المقرر تنفيذها على مساحة 183 فدانا بمركز كفر البطيخ، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة، لاستخدامها كمنطقة حرة جديدة.وناقشت محافظ دمياط محاور تنفيذ المشروع الذى يُعد انطلاقة جديدة بقطاع الاستثمار، خاصة مع تمتع المساحة المخصصة بعدد من المقومات الاستثمارية الواعد، والتي يأتي أهمها قربها من ميناء دمياط، كما بحثت آليات تذليل كافة العقبات وعمل الدراسات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة لتوصيل المرافق للمنطقة بعد رصد أقرب المسارات لخطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز لربطها بالموقع.وقد أكدت المحافظ على سرعة الانتهاء من هذه الدراسات لوضع التصور النهائي للمشروع، والبدء في استغلالها كمنطقة حرة، ونوهت بقيام محافظة دمياط في وقت سابق، بتقديم طلب لإنشاء منطقة حرة جديدة بعد وصول نسبة الإشغال بالمنطقة الحرة العامة إلى 100%، ولإتاحة فرص استثمارية جديدة بالمحافظة.جاءت الزيارة بحضور محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومتولى حسنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، ومديري إدارتي التخطيط العمراني، والأملاك بالديوان العام وممثلي مديرية المساحة.