رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سمري: كيلو الضاني والبلدي بـ110 جنيهات في شمال سيناء

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:01 م
كيلو الضاني
كيلو الضاني
صلاح عامر
طباعة
قال علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن فروع الدلتا ماركت - التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة - والبالغة نحو 5 أفرع، تطرح السلع الحرة بتخفيضات 25%.

وأضاف في تصريحات للدستور، أنه يتم أيضا طرح اللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها للكيلو واللحوم البرازيلية بـ 65 جنيها، والدواجن المجمدة بـ30 جنيها، لتغطية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد أن هناك استقرارا في أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة لتتراوح ما بين 110 جنيهات للكيلو للقطعيات الممتازة، والضاني بـ110 جنيهات.

وأوضح أن أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة، ومتوفرة في جميع الأسواق والمعارض والمنافذ المختلفة، حيث يتم الحصول عليها من خلال المحافظات المجاورة أو سوق الجملة بالعبور أو الصوب الزراعية بجهاز الخدمة الوطنية لتطرح بأسعار مخفضة 25%، مؤكدا أنه لا يوجد نقص في أي سلعة.

موضوعات متعلقة

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

ماس كهربائي وراء تفحم أسرة كاملة في حريق شقة المرج

هل تم تأجيل عقد امتحانات التيرم الأول بجميع الصفوف إلى مايو القادم؟

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

الصور

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» لتطوير وحدات طب الأسرة

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

ماس كهربائي وراء تفحم أسرة كاملة في حريق شقة المرج

هل تم تأجيل عقد امتحانات التيرم الأول بجميع الصفوف إلى مايو القادم؟

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية