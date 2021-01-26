سمري: كيلو الضاني والبلدي بـ110 جنيهات في شمال سيناء

قال علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن فروع الدلتا ماركت - التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة - والبالغة نحو 5 أفرع، تطرح السلع الحرة بتخفيضات 25%.وأضاف في تصريحات للدستور، أنه يتم أيضا طرح اللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها للكيلو واللحوم البرازيلية بـ 65 جنيها، والدواجن المجمدة بـ30 جنيها، لتغطية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.وأكد أن هناك استقرارا في أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة لتتراوح ما بين 110 جنيهات للكيلو للقطعيات الممتازة، والضاني بـ110 جنيهات.وأوضح أن أسعار الخضروات والفاكهة مستقرة، ومتوفرة في جميع الأسواق والمعارض والمنافذ المختلفة، حيث يتم الحصول عليها من خلال المحافظات المجاورة أو سوق الجملة بالعبور أو الصوب الزراعية بجهاز الخدمة الوطنية لتطرح بأسعار مخفضة 25%، مؤكدا أنه لا يوجد نقص في أي سلعة.