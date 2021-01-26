عبير موسى تطالب بسحب الثقة من الحكومة التونسية ورئيس البرلمان

طالبت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، القوى المدنية داخل البرلمان التونسي بسحب الثقة من الحكومة ورئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، في كلمة لها اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية المقترح ضمن التعديل الوزاري الأخير في الحكومة التونسية، تتم مكافأته لتستره على اتحاد علماء المسلمين في البلاد.واتهمت الحكومة التونسية بأنها لم تدخر جهدًا في الإساءة لصورة الدولة أمام الشركات الأجنبية.وتأتي تصريحات موسى، تزامنًا مع انطلاق جلسة البرلمان التونسي للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري.فيما أكد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، أن الأوضاع السياسية في تونس لا تزال مضطربة، موضحًا أنه ما لم يتحقق الاستقرار السياسي وتنضج الحياة الديمقراطية، فإن الدولة لن تخرج من الأزمة التي تعيشها حاليًا.وقال المشيشي، في كلمة له منذ قليل، خلال جلسة البرلمان التونسي، إن التعديل الحكومي المقترح يأتي لرفع كفاءة الوزارات وجاهزيتها، كما يهدف إلى إضفاء أكبر قدر من التناسق في الفريق الحكومي، مشددًا على أنه "لا خيار لنا إلا الإصلاح والطريق أمامنا لا يزال طويلًا".وشهد محيط مجلس النواب التونسي تعزيزات أمنية مشددة منذ ساعات الصباح الأولى، فيما تظاهر محتجون تونسيون، اليوم، أمام مقر البرلمان بالعاصمة للمطالبة بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.