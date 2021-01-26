عيدروس: طرح 1000 سلعة بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

أعلن الحسيني عيدروس مدير فرع الشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الفرع يقوم بطرح أكثر من ألف سلعة غذائية وغير غذائية لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة لن تقل عن نسبة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.وأضاف في تصريح خاص للدستور، أن فروع المجمعات الاستهلاكية تقوم بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية وهو ما أدى إلى توفير مقررات التموين لمنظومة التموين الجديدة فضلا عن أن تطبيق هذه التجربة انعكست ايجابيا على زيادة المبيعات للسلع لأن المواطن يحصل على السلع التي تناسبه من مقررات التموين ويحصل على السلع الحرة بأسعار مخفضة وبالتالي يقوم بتوفير كافة الاحتياجات.