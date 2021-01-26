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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التموين: نستهدف تطوير 47 فرع مجمعات استهلاكية خلال 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:50 م
جريدة الدستور
صلاح عامر
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من تطوير 61 مجمعا استهلاكيا تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال العام الماضي، وأنه جار تطوير حاليا 10 فروع أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستهدف تطوير 47 مجمعا استهلاكيا تابعا لشركات المجمعات الاستهلاكية بنهاية العام الجاري.

وأوضح أن إجمالي التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير فروع المجمعات الاستهلاكية خلال العام الماضي بلغت نحو 34 مليون و200 ألف جنيه.

ومن جانبه، أكد الحسيني عيدروس مدير أحد الفروع المتطورة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التطوير يشمل تجديدات الفروع القديمة من الواجهة الأمامية ومن الداخل لتكون أشبه بالهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى.

وأوضح في تصريحات للدستور، أنه يتم مد تلك الفروع بأحدث الثلاجات وأجهزة الباركود، وربطها إلكترونيا مع الشركات الأم وتوحيد الأسعار للسلع في جميع الفروع.

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