النمسا: أزمة كورونا تفرض المزيد من جهود تأمين الوظائف

أعلنت الحكومة النمساوية أن هدفها الرئيسي في مرحلة أزمة كورونا الراهنة هو تأمين الوظائف والتوسع في برامج العمل لوقت قصير.جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، شارك فيه وزير العمل مارتن كوشر ووزير المالية جيرنوت بلوميل ووزيرة الاقتصاد مارجريت شرامبوك.وقال كوشر إنه من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي بعد تجاوز أزمة كورونا سيكون من الضروري أن نستغل الوقت الآن جيدًا لمزيد من التدريب والتأهيل لافتا الى زيادة ميزانية برامج " العمل قصيرة الوقت" لهذا العام من 5 إلى 7 مليارات يورو.وأضاف كوشر أنه تم تسجيل 534 ألفا و256 شخصًا كعاطلين عن العمل أو قيد التدريب، مشيرا إلى تسجيل زيادة بنحو 744 شخصًا أكثر من الأسبوع السابق و113 ألف عاطل عن العمل أكثر من العام الماضي.من جانبه، قال وزير المالية إنه بالنسبة للعمل بنظام الوقت القصير تقدمت الشركات بطلب للحصول على 10.4 مليار يورو حتى الآن، وتم دفع 5.8 مليار يورو من قبل خدمة التوظيف العامة.وقالت وزيرة الاقتصاد إن جائحة كورونا تسببت فى ضغوط غير مسبوقة على النمو الاقتصادي وساهمت في زيادة أعباء البطالة وفقدان فرص الاستثمار وتحجيم توليد فرص عمل جديدة.