660 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء، تسجيل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة، و913 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.