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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

660 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:49 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
أ ش أ
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء، تسجيل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة، و913 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 93.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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