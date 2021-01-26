انطلاق عملية عسكرية ضد «داعش» في صلاح الدين العراقية
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:09 م
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي عن انطلاق عملية «ثأر الشهداء» لتفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين.
وقال قائد عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي حسام إبراهيم السهلاني- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- إن عمليات (ثأر الشهداء) انطلقت لتفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين بمشاركة اللواء (22 - 88 - 9 - فوج المهمات الخاصة) مع قيادة عمليات صلاح الدين للجيش العراقي وبإسناد طيران الجيش.
وأضاف السهلاني: "أن العملية مستمرة وأسفرت عن تدمير عجلة وعدة مضافات ونفق لداعش، فضلًا عن رفع عدة عبوات ناسفة مزروعة على الطريق والعثور على محطة لتصفية الماء تابعة للإرهابيين".
وقال قائد عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي حسام إبراهيم السهلاني- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- إن عمليات (ثأر الشهداء) انطلقت لتفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين بمشاركة اللواء (22 - 88 - 9 - فوج المهمات الخاصة) مع قيادة عمليات صلاح الدين للجيش العراقي وبإسناد طيران الجيش.
وأضاف السهلاني: "أن العملية مستمرة وأسفرت عن تدمير عجلة وعدة مضافات ونفق لداعش، فضلًا عن رفع عدة عبوات ناسفة مزروعة على الطريق والعثور على محطة لتصفية الماء تابعة للإرهابيين".