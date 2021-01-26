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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الخارجية: نتصدى لمحاولات تشويه سمعة مصر باسم حقوق الإنسان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:53 م
سامح شكري
سامح شكري
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الدولة المصرية تدافع عن الثوابت المصرية بما يحفظ الامن القومي، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، نواجه الإرهاب والعنف ونسعى للحفاظ على استقرار المحيط العربي والإقليمي بالإضافة إلى السعي لتنفيذ الحلول السلمية للنزاعات والحفاظ على الدول الوطنية، واستقرار المؤسسات بالتعاون مع الشركاء.

وقال وزير الخارجية إن الدولة المصرية تصدت لمحاولات تشويه سمعة مصر باسم حقوق الإنسان، بهدف تحقيق أغراض وأهداف سياسية، موضحا أن الدولة المصرية قامت بجهود كثيرة لتعزيز جهود أوضاع حقوق الانسان في كافة الملفات.

كما شرح "شكري" جهود حماية العالقين والدعم المصريين بالخارج إزاء الأزمات والمشكلات التي يتعرضون لها.

وأشار الوزير الي الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 2292020 موضحا أنه بداية لتحقيق الاستثمارات والحفاظ على ثروات الشعب المصري واستثمارها، مشددا على سعي الدولة المصرية لمواجهة الممارسات الهدامة الرامية إلي الإضرار بالمصلحة المصرية أو مصالح الدول الشقيقة.

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