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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:47 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أركان حرب خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بمركز الفتح بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 69 والذي يوافق 25 يناير من كل عام ويحمل ذكرى الصمود والوقفة الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الإحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن حسني رئيس فرع جهاز الأمن الوطني بأسيوط بوسط الصعيد واللواء أحمد شوقي منسى مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط واللواء أشرف سعد حكمدار أمن أسيوط والعميد عمرو نبيل مدير فرع جهاز المخابرات الحربية والعميد محمود فاروق وكيل الفرع وكلًا من مدير فرع الأمن العام بالمحافظة ومدير المباحث الجنائية والعديد من القيادات الشرطية وضباط المنطقة الجنوبية العسكرية.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد أعقبها قيام محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية ومدير الأمن بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للوفاء بشهداء مصر جيلًا بعد جيل عرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ومن أجل أن ينعم المواطنين بعيشة كريمة يسودها الأمن والأمان داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع برحمته.

ثم قام المحافظ وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بتبادل الدروع التذكارية تقديرًا لدور رجال الشرطة في خدمة المواطنين وتوفير الأمن والاستقرار للوطن.

كما قدم محافظ أسيوط التهنئة إلى قيادات الشرطة والضباط وأفراد الشرطة والمجندين بمناسبة احتفالات عيد الشرطة مشيدًا بالدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية مؤكدًا أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا كما أن اليوم هو بمثابة تكريم بسيط للمجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة حيث أنهم يقدمون أرواحهم فداءًا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في وطننا الحبيب مؤكدًا أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط شرطة وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل وطننا الغالي مصر.

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