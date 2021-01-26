«قفزت في المنور».. نقل الناجية الوحيدة من حريق شقة المرج للمستشفى

قال شهود عيان في واقعة مصرع أسرة كاملة في حريق مسكنهم في المرج، أن الناجية الوحيدة من حريق المرج بعد وفاة والدها ووالدتها وأشقائها الثلاثة أصيبت جراء سقوطها فى منور العقار أثناء هروبها من الحريق.وأضاف الشهود أنه تم نقل الفتاة للمستشفى لتلقى العلاج فيما قامت أجهزة الأمن بنقل باقى الجثث تحت تصرف النيابة العامة.وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية، أن الضحايا توفوا مختنقين بالدخان، وأن ماس كهربائي حدث بأحد الأجهزة الكهربائية أدى إلى اشتعال النار في محتويات الشقة وتصاعد الدخان وقتل الضحايا.وأضافت التحريات أن الجيران اكتشفوا تضاعد الدخان من الشقة وفى غضون دقائق التهمتها النيران.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران وتبين وفاة أسرة مكونة من 5 أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى وجارى عمليات التبريد.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.