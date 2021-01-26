«قفزت في المنور».. نقل الناجية الوحيدة من حريق شقة المرج للمستشفى
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:47 م
هدير مصطفيطباعة
قال شهود عيان في واقعة مصرع أسرة كاملة في حريق مسكنهم في المرج، أن الناجية الوحيدة من حريق المرج بعد وفاة والدها ووالدتها وأشقائها الثلاثة أصيبت جراء سقوطها فى منور العقار أثناء هروبها من الحريق.
وأضاف الشهود أنه تم نقل الفتاة للمستشفى لتلقى العلاج فيما قامت أجهزة الأمن بنقل باقى الجثث تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية، أن الضحايا توفوا مختنقين بالدخان، وأن ماس كهربائي حدث بأحد الأجهزة الكهربائية أدى إلى اشتعال النار في محتويات الشقة وتصاعد الدخان وقتل الضحايا.
وأضافت التحريات أن الجيران اكتشفوا تضاعد الدخان من الشقة وفى غضون دقائق التهمتها النيران.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران وتبين وفاة أسرة مكونة من 5 أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى وجارى عمليات التبريد.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
وأضاف الشهود أنه تم نقل الفتاة للمستشفى لتلقى العلاج فيما قامت أجهزة الأمن بنقل باقى الجثث تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية، أن الضحايا توفوا مختنقين بالدخان، وأن ماس كهربائي حدث بأحد الأجهزة الكهربائية أدى إلى اشتعال النار في محتويات الشقة وتصاعد الدخان وقتل الضحايا.
وأضافت التحريات أن الجيران اكتشفوا تضاعد الدخان من الشقة وفى غضون دقائق التهمتها النيران.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران وتبين وفاة أسرة مكونة من 5 أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى وجارى عمليات التبريد.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.