«النقيب»: زيارتنا لمواقع الإنتاج تستهدف استنفار همم العمال

عقد السعيد النقيب، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، سلسلة من المؤتمرات العمالية داخل المصانع استهدفت شحذ همم العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية التي تستهدف تنفيذ الخطط والبرامج التي يشدد عليها دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتكون الحصن الحصين للمشروعات التنموية وحماية الوطن واستقراره الاقتصادى والاجتماعي.وأكد «النقيب» خلال المؤتمرات التي حضرها رؤساء مجالس إدارة شركات الإنتاج الحربي ورؤساء القطاعات وأعضاء اللجان النقابية، على أهمية الالتزام بقواعد العمل الجاد التى تحافظ على جودة المنتج الوطني لتحقيق طموحات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وفي زيارته لمصنع 300 الحربي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا وبحضور الفريق محمد أحمد المرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، شدد «النقيب» على احترام توجيهات القيادة السياسية والتي تمثل القوة الدافعة لرفعة الشأن المصري وحماية مقدرات الوطن وأمنه والدفاع عن ترابه الغالي، معربًا عن سعادته بما عرضه اللواء طارق رئيس مجلس إدارة الشركة من إنجازات أمام الرئيس السيسي التي جعلت الشركة في مقدمة الشركات، مؤكدًا على ثقة العاملين وحسن أداءهم فى العمل.وفي زيارة مصنع 200 بأبو زعبل بحضور هيئة مكتب النقابة العامة ومستشار النقابة العامة ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع الإداري ومجلس إدارة اللجنة النقابية لمصنع 200، تم عقد لقاء مع اللواء رفيق رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو رجل طموح ومتفاءل لعودة الشركة لمكانها فى مقدمة المنشآت الرابحة مؤكدا ثقته فى العاملين وقياداتهم واللجنة النقابية متفهمين جميعا الظروف التى مرت بها الشركة فى السنوات الأخيرة ووجود بدائل إنتاجية حتى لا تحصل الشركة على أعباء وفقا لتوجيهات الوزير الداعم القوي للشركة كى تعود لمكانها الطبيعي.وتم عقد لقاء مع مجلس إدارة اللجنة النقابية لمصنع 270، وبعض السادة العاملين بحضور أمين عام وأمين عام مساعد وأمين صندوق وأمين صندوق مساعد ومستشار النقابة العامة.وتم استعراض كل مايتعلق بتحقيق خطط إنتاج الشركة فيما تبقي من العام المالي والاستماع للعاملين الحضور من قطاعات الإنتاج واتفقنا جميعا على الوصول بالشركة للاستغناء عن الأعباء وتحقيق الأرباح تنفيذا لتوجيهات الوزير وسيكون ذلك بتضافر كل الجهود وتنفيذ كافة توجيهات النائب والعضو المنتدب وتعليماترئيس مجلس الإدارة وقيادات العمل.واجتمع النقيب مع اللواء وليد رئيس مجلس الإدارة المتميز فى النهوض بالشركة وتم استعراض ماتم فى الإجتماع بالنقابة وبعض العاملين، حيث قام بشرح خارطة الطريق التى ستؤدي لتحقيق الاهداف، مشيدا بكل العاملين وقياداتهم ومجلس الإدارة والنقابة فى تحقيق الأهداف.وفى زيارة لمصنع ١٤٤ ببنها *وبحضور هيئة مكتب ومستشار النقابة العامة تم عقد لقاء مع مجلس إدارة اللجنة النقابية لمصنع ١٤٤ بحضور عدد من العاملين وممثل لمجلس الإدارة منتخب تم استعراض موقف الإنتاج ونجاح الشركة فى تحقيق الأهداف وتقليل الأعباء وانها أقرب شركة لتحقيق أرباح والاستغناء عن الأعباء تنفيذا لتوجيهات الوزير للوصول لهذه المرحلة وسيكون ذلك بتضافر كل الجهود وتنفيذ كافة توجيهات النائب والعضو المنتدب ورئيس مجلس الادارة وقيادات العمل للوصول لأعلي معدل انتاج مع توفير الطاقة والحفاظ على الآلات والمعدات وعدم الهدر فى الخامات خاصة أن الشركة محملة بما يحقق ذلك.وتم الرد علي كافة التساؤلات للسادة الحضور، ثم حضر للمشاركة مشكورا رئيس مجلس الإدارة اللواء فوزى رجل الإنجازات عالية التميز للشركة فى سوق الصناعة المصري أكد سيادته على دعم الوزير للشركة بقوة وإسناد العديد من المشروعات لها وكذلك العناية التامة للنائب والعضو المنتدب وشرح سيادته كل ما يتصل بتحقيق الأهداف مشيدا بكل العاملين بالشركة وتعهد الجميع.فى زيارة لمصنع ٢٧ بشبرا بحضور هيئه مكتب النقابة العامة تم عقد لقاء مع مجلس إدارة اللجنة النقابية للمصنع وبعض العاملين بقطاعات الإنتاج تناول اللقاء كافة ما يتصل بتحقيق الأهداف والاستغناء عن الأعباء تنفيذا لتوجيهات الوزير خاصة ان الشركة هى ثانى اقل شركة فى الحصول على أعباء وتم الاستماع لكل ما يدور في ذهن العاملين واكد الجميع تضافر كل الجهود لتحقيق خطط الانتاج وسيكون ذلك بتنفيذ تعليمات النائب والعضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة اللواء مدحت شكريالمحبوب وكذا تعليمات قيادات الشركة.واجتمع النقيب، برئيس مجلس الإدارة الذي يقود الشركة بتميز، حيث تم استعراض كل مادار فى الاجتماع السابق وشرحه أن خطط الانتاج تتحقق هذا العام أفضل وانةيشكر كل العاملين على ذلك وهناك استجابة لكل المطالب القانونية للجنة النقابية والعاملين والقادم أفضل.وفي زيارة لمصنع ٩ بحلوان بحضور هيئة مكتب النقابة العامة ومستشار النقابة العامة ومجلس إدارة اللجنة النقابية لمصنع ٩، عقد اجتماع مع اللواء محمد ابوالنجا رئيس مجلس الإدارة، حيث تم استعراض كافة مايتصل بتحقيق أهداف الشركة خاصة أن الإنتاج هذا العام ضعف العام السابق وكذا السعى للتخلص من الأعباء تنفيذ لتوجيهات الوزير وبلقاء العاملين أكد الجميع على تنفيذ كافة توجيهات النائب والعضو المنتدب وكذا رئيس مجلس الإدارة وقيادات العمل لتحقيق خطط الإنتاج ببذل كل الجهود والطاقة والحفاظ على الخامات والآلات والطاقة دون هدر للخامات للوصول إلى أعلى معدل إنتاج وبأعلى جودة.وفي زيارة لمصنع ٩٩٩ بحلوان، وبحضور هيئة مكتب النقابة العامة ومستشار النقابة العامة تم عقد لقاء مع مجلس إدارة اللجنة النقابية لمصنع ٩٩٩ وعدد من العاملين يمثلوا قطاعات الشركة، حيث تناول الجميع كل ما يتصل بتحقيق طموحات الشركة والعاملين فى تخطى المليار ونصف إيراد وإنتاج والتخلص من الأعباء تنفيذا لتوجيهات الوزير وسيكون ذلك بتضافر كل الجهود وتنفيذ توجيهات النائب والعضو المنتدب ورئيس مجلس الادارة وقيادات العمل للوصول لاستمرار الشركة لتحقيق اعلي معدلات الانتاج.وتأتي هذه المؤتمرات مع حلول العام الجديد 2021 بعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات للوقوف على آليات العمل والدفع بها نحو التقدم والبناء كانت البداية زيارة مصنع 270 بقها.وأكد النقيب على ضرورة الاستماع لتوجيهات السيد وزير الإنتاج ونائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي بما يحقق الأهداف المرجوة، وتستمر هذه الزيارات الميدانية التى تشمل 22 منشأة حتى منتصف فبراير القادم.