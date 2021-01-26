برلماني يطالب الحكومة بإنهاء إجراءات تنفيذ محطة صرف العقايدة

تقدم النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، حول تعطيل طلب شراء أهالي قرية العقايدة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، لقطعة أرض مساحتها 624 مترا تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي لإقامة محطة رافع صرف صحي بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي.وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأهالي تقدموا بطلب الشراء لهذه القطعة منذ أكثر من عام بعد رفع الرسوم الهندسية المطلوبة لإقامة المحطة على هذه القطعة، ولكن تبين أن هذه الأرض ضمن أكثر من 2000 فدان قامت هيئة الإصلاح الزراعي بشرائهم من مصلحة أملاك الدولة، ولم يتم تسجيلها في السجل العيني مما يعوق عملية البيع للأهالي.وأوضح "داود" أن بنك الاستثمار الأوروبي قام باختيار قرية العقايدة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، وذلك منذ أكثر من عام ولم يتبقى سوى موافقة هيئة الإصلاح الزراعي على طلب الأهالي بشراء قطعة الأرض طبقا للسعر الذي تحدده الهيئة.وطالب بسرعة تسليم قطعة الأرض للشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالقرية المذكورة مع استكمال كافة الأوراق المطلوبة لإتمام عملية الشراء، بين الأهالي والإصلاح الزراعي وحتى لا يتم سحب المشروع من القرية، التي تعاني من طفح مياه الصرف الصحي بما يعرض الأهالي للإصابة بالأمراض والأوبئة الخطيرة