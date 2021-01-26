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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يطالب بعودة العلاقات المصرية السورية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:49 م
النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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دعا النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة عودة العلاقات مع سوريا، قائلًا: "يجب علينا كممثلين للشعب أن نقوي قلب الحكومة ووزارة الخارجية لعودة العلاقات مع بعض الدول ومن بينها سوريا".

وتابع في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير الخارجية سامح شكري: "يجب أن نعيد العلاقات مع الدولة التي شاركتنا في النصر وتحمل الآلام".

وأكد النائب، أن هذا الملف مفيد شعبيًا، خصوصًا أن هناك عددًا غير معلوم من السوريين موجودًا في مصر.

وأشار إلى أن توتر العلاقات الليبية، أثر اقتصاديًا ليس مع ليبيا فقط وإنما على المغرب العربي كله، وتحديدًا في المرور برًا، مشيرًا إلى تأثر التبادل التجاري بسبب توقف العلاقات، لاسيما في دمياط التي كانت تصدر بملايين إلى دولة ليبيبا.

وقال عضو مجلس النواب: أنا ممثل لمحافظة ساحلية، وهي دمياط، هناك 4 أو 5 مراكب موجودة في إريتريا بسبب أعمال قرصنة، متابعًا: الدولة لا تقبل أن يكون أبناؤها في مثل هذا الموقف، ونعلم أن الدولة ستتدخل حتمًا.

وفتح النائب ضياء الدين داوود، ملف خروج السفراء من الخدمة في سن مبكرة، قائلًا: هناك خبرات تراكمية لديهم، إلا أن إنهاء خدمتهم في سن مبكرة يؤدي لخروج الأمور عن السياق.

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