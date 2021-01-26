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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين في «خلية أكتوبر» لـ 22 فبراير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:44 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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أجلت الدائرة 5 إرهاب، اليوم الثلاثاء، محاكمة 5 متهمين لاتهماهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية إلى جلسة 22 فبراير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها ف ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا.

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