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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يُطالب بتشكيل لوبي للرد على المعلومات المغلوطة بشأن حقوق الإنسان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:42 م
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد الدمرداش
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، الثقة العمياء في القيادة والسياسية والخارجية المصرية في التعامل مع أزمة سد النهضة الأثيوبي، معلنًا تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء إلى الدور الذي المحوري الذي قامت به مصر في مجلس الأمن وحظي بتقدير المجتمع وأسفر عن تبني قرارات ذات صله منها تجفيف منابع تمويله ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وهي القرارات التي تسعى الوزارة لمتابعة تنفيذها.

وفي سياق متصل، شدد على ضرورة توفير الإمكانيات المادية واللوجستية مع الخارجية المصرية بما يمكنها من التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وتشكيل لوبي مصري قوي بالخارج للرد على المعلومات غير الصحيحة التي تشاع في الخارج.

من جانبها طالبت النائبة نشوي الديب، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بعودة العلاقات الدبلوماسية كاملة مع سوريا، الأمر الذي أيدة النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب بتأكيدة أنهم شركائنا في حرب 1973، فلا يجب أن تتجمد الشعب السوري.

وأكد في المقابل الثقة في القيادة السياسية والخارجية المصرية للتصرف في ملف سد النهضة، منتقدا في المقابل استمرار المغالطات القطرية حيال مصر عن طريق قناة الجزيرة

وأعرب محمد مدينة، رفضه للتقارير المغلوطة التي تصدر عن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: نرفض الوصاية من أي دولة علي المجتمع المصري.

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