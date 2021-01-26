مهنئًا العاملين بالقطاع.. وزير الطيران: جهود الرواد نواة يبني عليها الآخرين

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، إن جهود جميع العاملين بالشركات والهيئات التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية وبخاصة العام الماضي جاءت من أجل رفعة وتقدم هذا المرفق الحيوي في ظل ماشهدته صناعة النقل الجوي من صعوبات وتحديات على المستوى العالمي في ظل جائحة كورونا.وأشار إلى أن جهود رموز قطاع الطيران المدني والعاملين به على مدى تاريخه، وخاصة الرواد الأوائل الذين كانوا مثالًا للتحدي والنجاح، وتركوا بصمات مضيئة بمثابة نواة يبني عليها الآخرين.جاء ذلك احتفالا بعيد الطيران المدني، تحت شعار "التحدي والنجاح".وهنأ وزير الطيران، ونائبه الطيار منتصر مناع، جميع العاملين بقطاع الطيران المدني بمناسبة ذكرى عيد الطيران المدني المصري الواحد والتسعون والذي يوافق 26 يناير من كل عام، والذي بدأ الاحتفال به عام 1930، وتزامنا مع مرور 50 عاما على إنشاء وزارة الطيران المدني في شهر يناير عام 1971.وفي هذا السياق قام المركز الإعلامى بوزارة الطيران المدنى بعدد من الفعاليات المرئية والمقروءة على صفحات التواصل الاجتماعي للعاملين وذلك لتخليد هذه المناسبة وغرس روح الانتماء والتعريف برموز قطاع الطيران والرواد الأوائل.ويشهد اليوم الثلاثاء الذكرى الـ 91 لعيد الطيران المدنى المصرى، الذى يوافق 26 يناير من كل عام، ويأتى هذا التاريخ تخليدًا لإقلاع الطيار المصرى محمد صدقى من مطار برلين فى رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته الخاصة وطار بها منفردًا من برلين.ومضى ينتقل من بلد إلى بلد آخر حتى وصل إلى القاهرة يوم 26 من يناير عام 1930، وعندما وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة وجد الجماهير محتشدة بالمطار، كما كان فى استقباله محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات ونجيب الغرابلى وزير الحقانية وعدد من كبراء الأمة فى مقدمتهم الاقتصادى الوطنى محمد طلعت حرب.ومنذ ذلك التاريخ تشجعت الحكومة وأصدر محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات فى فبراير 1930 أوامره باستئناف العمل فى مطار ألماظة وتم إعداده للطيران المدنى فى فبراير 1931 وافتتح رسميًا فى 2 يونيو 1932، وشجعت هذه الخطوات ابن مصر كمال علوى الذى سافر إلى باريس وتعلم الطيران واشترى طائرة وعاد إلى القاهرة ليقود حملة لتكوين شركة مصر للطيران.وتجاوبت دعوته مع دعوة رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوى فى الداخل والخارج واحتفالًا بهذا اليوم فقد تقرر أن يكون 26 يناير من كل عام عيدًا قوميًا للطيران المدني المصري.