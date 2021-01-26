زعيم الأغلبية يهاجم أعضاء من الكونجرس الأمريكي لتدخلهم في شئون مصر

ن للشعب المصري، أما غير ذلك فهو مرفوض، موضحا أن كلمة معتقل سياسي كلمة يراد بها الباطل دائما وهي كلمة مرفوضة خاصة، وأن لدينا مؤسسة عريقة هي مؤسسة القضاء الشامخ وهي مؤسسة فوق كل الشبهات، وتمثل العدالة وكل الإجراءات القانونية لأي متهم تتم وفقا للقانون والدستور المصري، وكل متهم له الحق في الدفاع عن نفسه وفقا لما يخوله له الدستور والقانون.



وأشار إلى انه ليس من المعقول في ظل محاربة الإرهاب وما تقوم به الدولة المصرية والقيادة المصرية من إنجازات تنموية ومشروعات قومية، التي هي من صميم حقوق الانسان وما نتمتع به من حرية التعبير والحرية السياسية والتي نتج عنها تمثيل كافة فئات المجتمع تحت قبة البرلمان، نجد البعض يتشدق ببعض الالفاظ ليس لها أي حقيقة علي ارض الواقع.

شن النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية، هجوما شديدا علي بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي ممن يتدخلون في الشؤون الداخلية لمصر.وقال النائب في تعقيبه علي بيان وزير الخارجية أنه على أعضاء الكونجرس الأمريكي أن ينظروا لما حدث في بلادهم خلال الفترة الماضية، وان يصححوا من أحوال بلادهم فما حدث في أمريكا أمر جلل وأذهل العالم، واصبح من غير المعقول ان يعطي لنا دورسا في الديمقراطية والحرية من ضربوا بالديمقراطية والحرية عرض الحائط، وذلك في إشارة لما حدث من اقتحام الكونجرس والدماء التي سالت علي اعتاب ما كان يعتقد انه رمزا للحرية والديمقراطية، مضيفا أن التدخلات في الشأن الداخلي المصري مرفوضة شكلا وموضوعا والمتاجرة ببعض المصطلحات السياسية امر غير مقبول.وأشار "الشريف" إلى أن من حقهم التحدث في الشأن الداخلي هم أعضاء مجلس النواب ومن لهم الحق في التدخل هم أعضاء مجلس النواب الممثلو