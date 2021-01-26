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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالشمع الأحمر.. حي المرج يغلق 5 ورش مخالفة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:41 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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واصل حي المرج بمحافظة القاهرة، مراقبة الورش والمصانع، وأغلق الحي بالشمع الأحمر ورشة سمكرة بسوق السيراميك على الطريق الدائري لمخالفتها وعملها بدون تراخيص.

وواصل الحي أعماله الرقابية وأوقف 4 ورش بلاستيك بشارع ترعة الجبل، وورشة بشارع المركز الاجتماعي، بمعرفة إدارة المحلات ومسؤول الغلق بالحي.

جاءت الأعمال حسب قرارات مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وتعليمات إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

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