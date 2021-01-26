محافظ أسوان: تنفيذ 14 مشروعا تابعا لـ«تحيا مصر» (صور)

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى جارى تنفيذ 14 مشروع تابع لتحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد والمكتسبات التنموية لصالح المواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة حيث سيتم قريبًا افتتاح 8 مشروعات تم الانتهاء منها بنسبة 100 % ضمن العديد من المشروعات المتعثرة التي تم أقتحامها خلال المرحلة الحالية سواء إنشائيًا وبنية أساسية بتكلفة أجمالية 686 مليون جنية منها 320 مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و323 مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضًا 43 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.وأشار المحافظ إلى أنه من أبرز المشروعات التى سيتم افتتاحها مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، وأيضًا مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، بجانب مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة.وأضاف محافظ أسوان بأنه من بين المشروعات الجاهزة للأفتتاح أيضًا توصيل المرافق العامة لـ 288 وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، وكذا إنشاء 144 وحدة سكنية بنفس المنطقة، فضلًا عن توصيل المرافق العامة لـ 432 وحدة سكنية، مع دعم قرى بلانه وتوشكى وخريط ووادى النقرة بمركز نصر النوبة بعدد 4 عربات مطافى، وأخيرًا دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال.واستكمل بإنه من ضمن المشروعات الجارى تنفيذها ترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة والتى تضم مرحلتها الأولى 308 ورشة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة 73،8 ألف م2 حيث تضم مبانى إدارية ومنافذ بيع ومعارض ومطعم وسوبر ماركت وخدمات بنكية وذلك من إجمالى المساحة الكلية للمنطقة بإجمالى 56،5 فدان لتضم 14 جمالون يحتوى على ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة.وكشف اللواء أشرف عطية بأنه جارى تنفيذ المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق فى حين جارى العمل فى باقى المرافق العامة بالتوازى، بينما جارى العمل فى إنشاء الورش من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيما تضم المنطقة 14 طريق بإجمالى أطوال 3500 م، وشبكة صرف بطول 5600 م وشبكات تغذية مياه شرب بطول 4500 م، بجانب شبكة للحريق بطول 6200 م وخزان مياه سعة ألف م3، بجانب إستكمال قرى الظهير الصحراوى بواسطة جهاز التعمير.وذكر محافظ أسوان أنه جارى إنشاء أكبر مركز للغسيل الكلوى بتكلفة 85 مليون جنية والمقام على مساحة 1100 م2 حيث أن المركز يتكون من 3 أدوار ويضم 40 ماكينة غسيل كلوى، وأيضًا غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية، بجانب إنشاء وحدة إطفاء كاملة التجهيز بمنطقة الصداقة الجديدة، وكذا تطوير وإستكمال مركز شباب نصر النوبة، علاوة على إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 يوم بقرية عنيبة بنصر النوبة.وأوضح اللواء أشرف عطية بأن خدمات صندوق تحيا مصر لاتقتصر على هذه المشروعات فقط وأنما قام بتنظيم العديد من قوافل المساعدات كان أخرها أكبر قافلة إنسانية فى العالم لرعاية مليون أسرة من الأسر الأكثر إحتياجًا برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة " نتشارك.. علشان بكره " والتي شملت 5 سيارات ومقطورة محملة بالألاف من شنط الوجبات الغذائية والبطاطين لمواجهة برد الشتاء القارص، مؤكدًا على أنه تم أيضًا تنظيم قوافل لعلاج أمراض العيون ضمن مبادرة ( نور الحياه )، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة ( دكان الفرحة ) لتوزيع أجهزة منزلية على الفتيات المقبلات على الزواج مع توزيع الملابس الجاهزة على طلاب الجامعة.