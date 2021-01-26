32 ألف بحث لمصريين في المجلات الدولية

أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، مؤشر البحث العلمى لشهر يناير 2021.وأشار إلى أنه تم نشر 32 ألف بحث دولي في المجلات الدولية لباحثين مصريين في عام 2020 وفقًا لقاعدة البيانات الدولية SCOPUS بمعدل نمو قدره 25% عن عام 2019، في كان عدد الأبحاث الدولية المنشورة لمصريين عام 2019 نحو 25725 بحثا.وأوضح أن معامل تأثير الاستشهاد والذي يقيس جودة البحوث بلغ 1.32 وهو أعلى من المعدل العالمي (المعدل العالمي1)، وجاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد الأبحاث المنشورة بـ 5.602 بحث دولي، ثم جامعة عين شمس بعدد 2.987 بحث ثم المركز القومي للبحوث بعدد 2811 بحثا دوليا.