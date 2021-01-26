المغرب يستعد لإطلاق برنامج التطعيم للوقاية من كورونا

بدأت وزارة الصحة المغربية توزيع لقاحات كوفيد-19 في أنحاء المملكة مع استعداد البلاد لتصبح أول دولة إفريقية تطلق برنامج تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع.وقال محمد بن عزوز المسؤول عن البرنامج الوطني للتمنيع (التطعيم) بوزارة الصحة المغربية إنه تم تحديد مواعيد لتطعيم العاملين في القطاع الصحي بينما يسجل المواطنون أسماءهم عبر الإنترنت لتلقي اللقاح في ثلاثة آلاف موقع.وتسلم المغرب يوم الجمعة مليوني جرعة من لقاح أسترا زينيكا جرى تصنيعها في معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، ويتوقع أن يتسلم 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم الصينية غدا الأربعاء.وتضرر المغرب بجائحة كورونا تضررا شديدا، حيث أدت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 7.2 في المئة العام الماضي حسبما قال صندوق النقد الدولي، كما زاد معدل البطالة إلى ما يقرب من 15 في المئة مع فقدنحو ربع مليون وظيفة.