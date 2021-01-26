مصرع شاب إثر اصطدام تروسيكل بجرار زراعي في أسوان

لقى شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام تروسيكل بجرار زراعي على طريق حاجر السلايمة بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وتم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن.تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع اصطدام تروسيكل بجرار بطريق حاجر السلايمة بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وترجع تفاصيله إلى أنه أثناء استقلاله التروسيكل برفقة شقيقه اصطدم بالجرار ما أدي إلى وقوعهم أسفله، وأسفر عن مصرع '' شاذلي. م"، ونجاة شقيقه دون إصابات.توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف تم نقله إلى مستشفى إدفو العام، ولكنه أثناء فحصه تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعدها تم نقله إلى المشرحة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والانتهاء من تصريحات الدفن.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.