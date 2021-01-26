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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال لـ«الدستور»: ضخ أكثر من 50 مليار جنيه لتطوير الشركات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:38 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال
أسامة الشندويلي
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كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن خطة للحكومة لتوفير فرص العمل للشباب خلال العام المالي الجديد، عن طريق تطوير الشركات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الناتج من تطوير المصانع والشركات سيكون فرص عمل ضخمة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح أن حجم الاستثمارات التي تضخها لتطوير شركات قطاع الأعمال، تجاوز 50 مليار جنيه كرقم تقريبي، حيث تم رصد 21 مليار جنيه لتطوير مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه للقابضة للنقل البحري والبري، وأكثر من 13 مليارًا لتطوير مصر للألومنيوم، وما يقرب من 2 مليار لتطوير مصانع الأدوية.

ولفت إلى أنه تم أيضًا رصد نحو 1.7 مليار جنيه لإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر عبر تطوير النصر للسيارات، و50 مليون دولار لمشروع التحول الرقمي في الشركات، وأكثر من 2 مليار جنيه لاستكمال تطوير الفنادق التاريخية.

وبيّن أن هناك استثمارات أخري في قطاع الصناعات الكمياوية والتأمين والتشييد، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ينتج عنها فرص عمل مباشرة في المصانع الجديدة وفرص عمل غير مباشرة، بخلاف القطاعات الأخرى المستفيدة من هذه الاستثمارات.

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