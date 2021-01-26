الاتحاد الأوروبي يُرسل مبعوثًا أمميًا لإنهاء الصراع في إثيوبيا

أعلنت وكالة «فرنس برس»، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال مبعوثًا أمميًا إلى إثيوبيا، في فبراير المقبل؛ في محاولة للتوسط بين فرقاء الصراع في البلاد وفي سعي لبسط السلام ووضع حد للحرب الأهلية.وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو سيتوجه إلى إثيوبيا في فبراير المقبل، مبعوثًا للاتحاد الأوروبي.وأجرى الاتحاد الأوروبي اتصالات عدة مع أطراف النزاع في إثيوبيا، كما أنه قرر وقف الدعم المالي للحكومة الإثيوبية المقدر بـ80 مليون يورو؛ للضغط ووقف الأعمال العدائية.