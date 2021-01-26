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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مفتي فلسطين يدين منع أعمال الترميم في المسجد الأقصى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:50 م
الشيخ محمد حسين
الشيخ محمد حسين
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أدان المفتي العام للقدس رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني الشيخ محمد حسين، اليوم الثلاثاء، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك والتي تشرف عليها لجنة الإعمار في مديرية الأوقاف الإسلامية في القدس.

كما أدان مفتي القدس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - منع سلطات الاحتلال لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي الشريف هما للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيهما أحد، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونهما.

وعلى الصعيد ذاته؛ حذر الشيخ محمد حسين من مخطط استيطاني لتحويل قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح في مدينة القدس إلى كنيس يهودي ومضاعفة عدد الوحدات الاستيطانية في محيطه من 28 إلى 56 وحدة استيطانية، وذلك ضمن مساعي سلطات الاحتلال الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة، وطمس كل ما هو عربي إسلامي فيها، مطالبين المنظمات الدولية كافة بما فيها اليونسكو بضرورة أخذ مواقف حازمة وصارمة ضد الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ومستوطنوها ضد المسجد الأقصى المبارك ورواده المسلمين، وعدوانها المتواصل ضد المساجد والكنائس الفلسطينية.

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