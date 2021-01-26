للعام الثاني.. إسراء زهرة الأولى على الجمهورية في حفظ القرآن

نجحت الطالبة إسراء حافظ زهرة، ابنة مركز السنطة، بمحافظة الغربية، وبالتحديد قرية الانبوطين، الطالبة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، نجحت في الفوز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم على مستوى الجامعات المصرية للعام الثاني على التوالي، في المسابقة التي أقيمت ضمن فعاليات "أسبوع فتيات الجامعات".وقالت إسراء صاحبة الـ21 عامًا لـ"الدستور"، إن خلفها جيش من أصحاب الفضل بعد الله في الوصول لهذه المكانة التي تتمنى من الله أن تظل حاملة لكتابه حتى تلقاه سبحانه، مضيفة أن أصحاب الفضل عليها بعد الله يتمثلون في أولًا الشيخ فرج زهرة، رحمه الله، فقد حفظها القرآن تجويدًا وترتيلًا وهي في الثامنة من عمرها، موضحة أن لوالدها وعمها دورًا كبيرًا في حفظها فكانا دائمين التشجيع لها على حمل القران.وشاركت "زهرة"، في عدد من المسابقات بداية من عمر 8 سنوات، وحصلت علي المركز الاول بمحافظة الغربية، والمركز السابع علي مستوي الجمهورية في المرحلة الإعدادية، وشاركت في غيرها من المسابقات المحلية وعلي مستوي الجمهورية.تزوجت بعد حصولها علي الثانوية العامة، وأقامت بمنزل زوجها بقرية شبرابيل، مركز السنطة، ورزقهما الله بأبنتهما الاولي "وعد" وشجعها زوجي الذي يعمل أخصائي تأهيل وتدريب علاج طبيعي، علي ان تُكمل في المسابقات القرآنية مع الدراسة، وشاركت في مسابقة وزارة التعليم العالي في حفظ القران تجويدًا وترتيلًا في العام الماضي وفازت بها ولتعود هذا العام وتحصدها من جديد وسط إعجاب وتقدير الجميع.ووجهت حاملة كتاب الله، جزيل شكرها للدكتور طارق عمارة، عميد معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، مؤكدة أن كونه رائد عام الشباب كان له دور كبير في تشجيعها ثم تكريميها بعد الفوز.واختتمت أم وعد، كما يناديها زوجها وعائلته، حديثها مؤكدة انها أيضًا تجيد الإنشاد وبالفعل بدأت التجهيز للإشتراك في مسابقات متمنية أن تلقي وسائل الإعلام الضوء علي قارئي القرآن والمنشدين، موجهة الشكر لـ"الدستور" التي سبق وانفردت بحديث معها وبث مباشر من منزلها.