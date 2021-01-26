النمسا: الجولة الثانية من تطعيمات كبار السن بلقاح «كورونا» تنتهي في فبراير

أكد ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي أنه تم تطعيم 180 الف شخص فى النمسا حتى الان، لافتا الى أن معظم متلقيي التطعيم من المقيمين في دور رعاية كبار السن، وأن الجولة الثانية من التطعيمات ستنتهي في النصف الثاني من فبراير المقبل.وقال وزير الصحة رودولف أنشوبر فى تصريحات له اليوم الثلاثاء أنه تجري حاليًا مراجعة خطة التطعيم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا وستعرض النتائج في الأيام القليلة المقبلة.وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى الى الحفاظ على السرعة القصوى للتطعيم مع التغلب على مشاكل بطء تسليم شحنات اللقاح مشيرا الى أنه سوف يتم بذل كل مجهود ممكن لضمان تسلم لقاحي " فايزر – بيونتك " و"مودرنا" فى الموعد المحدد.ولفت أنشوبير الى أنه انتهى بالفعل من اعداد جدول التطعيم قبل أيام لافتا الى أنه ينتظر قرار اعتماد وكالة الأدوية الأوروبية للقاح "أسترازينكا " المقرر له في نهاية الأسبوع الجاري.يشار الى أن الحكومة النمساوية أعلنت امس أنها ستتلقى اول شحنات لقاح أسترازينيكا في 7 فبراير المقبل.