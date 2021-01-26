التصريح بدفن جثامين أسرة في حريق مسكنهم بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم الثلاثاء، دفن أسرة توفيت في حريق مسكنهم بسبب ماس كهربائي في منطقة المرج، وتسليم الجثث لذويهم من الدرجة الأولى.كانت شهدت منطقة المرج، اليوم الثلاثاء، مأساة عندما توفيت أسرة مكونة من خمسة أفراد الوالدين وثلاثة أبناء في حريق داخل شقتهم.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكنى وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران وتبين وفاة أسرة مكونة من 5 أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى وجار عمليات التبريد.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.