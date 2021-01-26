ندى موسى تصور «بين السما والأرض» في المطبخ

يواصل طاقم المسلسل الدرامي الجديد "بين السما والأرض"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل تصوير المشاهد الداخلية للعمل في الديكور الرئيسي بأحد الفيلات بالسادس من أكتوبر، للأسبوع الثاني على التوالي.وصور المخرج محمد جمال العدل، مشاهد اليوم بحضور الفنانة الشابة ندى موسى، بديكور المطبخ بمنزلها وبتواجد عدد آخر من الفنانين لحضور مشاهدهم التالية.وكان المخرج قد أعلن عن بدء تصوير المسلسل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل أسبوعين، وهو مستوحى من الفيلم ولكن بأحداث وشخصيات مختلفة قصة الاديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو، وحوار إسلام حافظ، ومن إنتاج تامر مرسي، واشراف عام حسام شوقي.والمسلسل بطولة هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، أحمد بدير، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان.