سماع دوى انفجار فى العاصمة السعودية الرياض (فيديو)

تداول سكان وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو لصوت انفجار قوي بالعاصمة الرياض.ونشر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا، قالوا إنه "يظهر لحظة اعتراض صاروخ في سماء الرياض، ملقين باللوم على جماعة الحوثى في اليمن، مثمنين دور الدفاعات الجوية في التصدي لأي عدوان على المملكة".وقبل قليل، أفادت وكالة رويترز للأنباء بسماع دوى انفجار بسماء العاصمة الرياض ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت يوم السبت الماضي، بأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض ودمر "هدفًا جويًا معاديًا" أطلقته جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة إيرانيًا باتجاه الرياض.وأوضحت قناة "العربية" السعودية أن الحديث دار عن صاروخ تم إطلاقه صوب عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض.