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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مدرس بجامعة بنى سويف يحصل على براءة اختراع بجهاز لتنمية قدرات اللاعبين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:24 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، الدكتور مهاب محمد رضا المدرس بكلية التربية بعد حصوله على براءة اختراع رقم 29894 من مكتب براءات الاختراع المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي حيث تم إهدائه درع الجامعة تقديرًا لإنجازه.

وقال الدكتور منصور إن الدكتور مهاب حصل على براءة الاختراع بعنوان طريقة ووسيلة لتدريب وقياس بعض القدرات التوافقية للاعبين، وهو عبارة عن جهاز إليكتروني تدريبي يستخدم كطريقة ووسيلة لتنمية بعض القدرات التوافقية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة السهل تطبيقها في كثير من الألعاب، ونقلها من مكان إلى مكان آخر، ويعمل الجهاز لا سلكيا مما يجعل استخدامه أمنا دون وجود معوقات لتحركات اللاعبين.

وأكد رئيس الجامعة أنه يتم تطبيق أهداف التنمية المستدامة للدولة من خلال دعم البحوث التطبيقية في المجال الرياضي وخاصة البحوث المبتكرة والتي تخدم المجتمع المصري وذلك من دور الجامعة في دعم براءات الاختراع، ما يساهم في وصول الفكرة إلى السوق المحلي من خلال تصنيع النماذج الأولية والتواصل مع المستثمرين لدعم تلك الأفكار وصولها إلى السوق المصري في شكل منتجات.

وأوضح الدكتور منصور حسن أن الجهاز يتميز بإمكانية وضع خطط فنية متعددة بواسطة برنامج الاندرويد المثبت على الهاتف المحمول الموجود خارج الملعب مع المدرب وتلك الخطط المصممة بها طريقة للتحكم في عمل الجهاز ككل وتحديد الأزمنة الخاصة به وترتيب عملها.

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