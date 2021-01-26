حي شرق مدينة نصر يرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي

واصل حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تطهير البالوعات وتطوير شبكات الصرف، في إطار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بشوارع الحي.وتابع العميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع مرفق الصرف الصحي أعمال تطهير شبكة ومطابق الصرف الصحي بشارع إبراهيم ناجي، ويجري استكمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بباقي شوارع الحي.كما تابع رئيس الحي، العمل في تطهير شبكة ومطابق الصرف الصحي للمشروع الـ 14 عمارة آخر مصطفي النحاس، ويجري استكمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بباقي شوارع الحي.