رئيس «قناة السويس»: ملتزمون بدعم القطاع الطبي لاحتواء أزمة «كورونا»

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التزام الهيئة بمواصلة دعمها للقطاع الطبي والتكامل مع جهود المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة لاحتواء أزمة فيروس كورونا المُستجد، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية التي تضرب أروع الأمثلة في التفاني في العمل والتضحية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.وقال رئيس الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء -إن «الهيئة تسهم في توفير احتياجات القطاع الطبي بمدن القناة الثلاث من إسطوانات الأكسجين خلال هذه الفترة بالغة الأهمية، بمضاعفة معدلات الإنتاج لمصنع الأكسجين التابع لها الكائن بترسانة بورسعيد البحرية من 3 آلاف أسطوانة تلبي احتياجات الهيئة إلى 6 آلاف أسطوانة شهريًا، على أن يتم استخدام الفائض لملء إسطوانات الجهات الخارجية وتلبية احتياجاتها».وأضاف «أن المعدلات الإجمالية لمصنع الأكسجين التابع للهيئة على مدار العام الماضي بلغت 37 ألف إسطوانة، متوقعًا زيادتها خلال العام الجاري، بما يتماشي مع الظروف الراهنة»، لافتًا إلى نجاح المصنع منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد في دعم مستشفيات مدن القناة باحتياجاتها من أسطوانات الأكسجين.وأشار إلى أن مصنع الأكسجين يوجه إنتاجه بالأساس لورش قناة السويس لاستخدامه في عمليات قطع ولحام الحديد والوحدات المعدنية، وبناء وصيانة الوحدات البحرية، وتلبية متطلبات الشركات التابعة لمزاولة أنشطتها، فضلًا عن تزويد مستشفى نمرة 6 بالإسماعيلية ومستشفى الطوارئ ببورسعيد التابعتين للهيئة، باحتياجاتهما من أسطوانات الأكسجين.