105 أئمة بـ«الأوقاف» يشاركون في دورة للغة العربية بسوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، جانب من فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالأئمة والواعظات في مجالات اللغة العربية وآدابها، وذلك تنفيداََ للبروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة الأوقاف، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشيخ علي طيفور، مدير مديرية الأوقاف بسوهاج، والدكتور كريم مصلح، عميد كلية الآداب والدكتور محمد توفيق، منسق الدورة.وقال رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تسعي دائمًا لتأدية دورها الريادي في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن البروتوكول جاء إيمانًا بضرورة دمج الطرفين الديني والتعليمي وفتح مجالات التعاون المستمر بين الطرفين، مشيدًا بفكر الوزارة الراقي لفتح باب التعاون مع الجامعة الرغبة في استمرار التثقيف والتجديد، إلى جانب دورها في مساندة القضايا التنموية، موضحًا أنه تم توقيع برتوكول ملحق يتضمن فتح باب التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه للأئمة والواعظات، إضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل 50% بحيث تتحمل وزارة الأوقاف النصف الآخر.من جهته قال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البروتوكول يمثل صورة من صور التواصل المجتمعي وجزء من مساهمات الجامعة في خدمة المجتمع، معبراََ عن إعجابه بالإقبال من جانب المتدربين ممثلا لرغبة الوزارة في التواصل وتحقيق أقصى استفادة، مشيرًا إلى أن الدورة جاءت تنفيذاََ لتوجيهات الدولة بضرورة تجديد الخطاب الديني.وفي كلمته وجه مدير مديرية الأوقاف بسوهاج، شكره وتقديره للدكتور أحمد عزيز على قبوله توقيع البروتوكول وفتح مجالات التعاون بين الطرفين، موضحا أن الجامعة هي الكيان المعني بكل ما يخص التعليم بالمحافظة للرجوع إليها، كما طلب من المتدربين محاولة الاستفادة القصوى من التدريب في كافة محاوره.فيما قال منسق الدورة، أن عدد المشاركين بالدورة وصل إلى 105 إمام وواعظة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين على فترتين من الساعة 11: 9 صباحًا، ومن الساعة 1: 11 ظهرًا، مضيفًا أن التدريب يستمر في الفترة من 24 إلى 27 من شهر يناير الجاري، ويقوم بالتدريب أساتذة من كلية الآداب من أقسام اللغة العربية، علم النفس وعلم الاجتماع.