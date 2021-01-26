رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

105 أئمة بـ«الأوقاف» يشاركون في دورة للغة العربية بسوهاج

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:23 م
أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، جانب من فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالأئمة والواعظات في مجالات اللغة العربية وآدابها، وذلك تنفيداََ للبروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة الأوقاف، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشيخ علي طيفور، مدير مديرية الأوقاف بسوهاج، والدكتور كريم مصلح، عميد كلية الآداب والدكتور محمد توفيق، منسق الدورة.

وقال رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تسعي دائمًا لتأدية دورها الريادي في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن البروتوكول جاء إيمانًا بضرورة دمج الطرفين الديني والتعليمي وفتح مجالات التعاون المستمر بين الطرفين، مشيدًا بفكر الوزارة الراقي لفتح باب التعاون مع الجامعة الرغبة في استمرار التثقيف والتجديد، إلى جانب دورها في مساندة القضايا التنموية، موضحًا أنه تم توقيع برتوكول ملحق يتضمن فتح باب التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه للأئمة والواعظات، إضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل 50% بحيث تتحمل وزارة الأوقاف النصف الآخر.

من جهته قال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البروتوكول يمثل صورة من صور التواصل المجتمعي وجزء من مساهمات الجامعة في خدمة المجتمع، معبراََ عن إعجابه بالإقبال من جانب المتدربين ممثلا لرغبة الوزارة في التواصل وتحقيق أقصى استفادة، مشيرًا إلى أن الدورة جاءت تنفيذاََ لتوجيهات الدولة بضرورة تجديد الخطاب الديني.

وفي كلمته وجه مدير مديرية الأوقاف بسوهاج، شكره وتقديره للدكتور أحمد عزيز على قبوله توقيع البروتوكول وفتح مجالات التعاون بين الطرفين، موضحا أن الجامعة هي الكيان المعني بكل ما يخص التعليم بالمحافظة للرجوع إليها، كما طلب من المتدربين محاولة الاستفادة القصوى من التدريب في كافة محاوره.

فيما قال منسق الدورة، أن عدد المشاركين بالدورة وصل إلى 105 إمام وواعظة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين على فترتين من الساعة 11: 9 صباحًا، ومن الساعة 1: 11 ظهرًا، مضيفًا أن التدريب يستمر في الفترة من 24 إلى 27 من شهر يناير الجاري، ويقوم بالتدريب أساتذة من كلية الآداب من أقسام اللغة العربية، علم النفس وعلم الاجتماع.

موضوعات متعلقة

أمطار وبرودة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

سماع دوى انفجار فى العاصمة السعودية الرياض (فيديو)

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة الحرة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

ماس كهربائي وراء تفحم أسرة كاملة في حريق شقة المرج

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية