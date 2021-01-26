نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ورشة لمناقشة تعديل قانون التصالح

نظمت لجنة ممارسة ومزاولة المهنة والإسكان بنقابة المهندسين بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس الاستشاري السيد حسن، ورشة عمل لتقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح.يأتي ذلك انطلاقا من قيام نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة، بدورها بتقديم المقترحات والتأكيد على أن يكون العمران في مصر منضبطًا، وحوكمة العمران وإصدار تعديلات قوانين البناء والتصالح، تمهيدا لعرضه على لجنة التصالح المركزية بالنقابة العامة ومجلس النواب للمناقشة والتعديل ولحل كافة المشكلات المرتبطة بالتطبيق واعتبار أن قانون التصالح الجديد هو مكتسب للمواطن المصري.وناقشت النقابة مع كبار مهندسي اللجان الفنية وأعضاء لجنتي ممارسة ومزاولة المهنة الإسكان بعض المشكلات التي تواجه اللجان الفنية، في تطبيق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، ومناقشة هذه المشاكل وطرح حلها.وقال المهندس الاستشاري السيد حسن، رئيس لجنتي ممارسة ومزاولة المهنة والإسكان بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن نتاج ورشة العمل التي عقدت بنقابة المهندسين بالإسكندرية سيتم مخاطبة بها لجنة التصالح المركزية بالنقابة العامة ثم مجلس النواب، بما اسفرت به هذه ورشة العمل باعتبارها شريكا أساسيًا في تطبيق قانون التصالح، وذلك دعمًا للدولة فى إنهاء هذا الملف بصورة مرضية للصالح العام والتيسير على المواطن في الحصول على أكبر مكتسبات هذا القانون.وأضاف أن ورشة العمل تناولت المشاكل التي واجهت اللجان الفنية القائمة على تنفيذ قانون التصالح ومراجعة ذلك مع مواد القانون 17 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية، وتحديد الحالات التي تناولها القانون في أحقية التصالح وما هو موجود على الطبيعة من خلال الطلبات المقدمة من المواطنين وكذلك الوقوف على بعض التعديلات وخصوصًا نموذج رقم 5 الخاص بالأمانات الطبية، موضحًا أن اللجان بدأت في مناقشة القانون وتقديم المقترحات حتى يتم عرضها على مجلس النواب.