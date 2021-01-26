للتهنئة بعيد الشرطة.. نائب المحافظ يزور قطاع شمال القاهرة

زار الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اللواء هاني القاضي، نائب مدير الأمن لقطاع شرطة شمال القاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 69.وأعرب نائب المحافظ عن خالص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ورجال الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أنها ستظل مبعث وفخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه رجال الشرطة البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار.