جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن وجود 19 حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا، خاضعة للعلاج حاليًا بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة جامعة أسيوط، لمواجهة فيروس كورونا، وتتضمن تخصيص 82 سرير مجاني وخاص بالمستشفى الرئيسي، لعلاج مصابي كورونا و6 أسرة بمستشفى الأطفال للمصابين تحت سن 15 عامًا.وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن الحالات الخاضعة للعلاج حاليًا تتضمن 12 حالة مستقرة و7 حالات بالرعاية المركزة، وفيما يخص المسحات التي تجرى يوميًا للكشف عن الحالات الإيجابية أوضح الدكتور علاء عطية أن حاليًا تم تخصيص نحو 18 سرير بقسم الاستقبال العام وذلك لإجراء المسحات الطبية على المترددين على المستشفى الجامعي من المنتسبين للجامعة وأسرهم وكذلك الحالات المحولة من مستشفيات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن معدل المسحات اليومي لا يتجاوز متوسطه 30 مسحة يوميًا يتم ثبوت نحو 10% منهم فقط إيجابية الإصابة بالفيروس.