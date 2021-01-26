وكيل «تعليم القليوبية» تزور مديرية الأمن لتقديم التهنئة بعيد الشرطة

زارت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مديرية أمن المحافظة لتقديم التهنئة للواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقيادات وضباط الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.رافقها خلال الزيارة، محمد خميس مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد حسن مدير العلاقات العامة والإعلام.وأكدت سماح إبراهيم على الدور الرائد لضباط ورجال الشرطة البواسل الذين يقدمون أرواحهم في سبيل رفعة وأمن وطننا الحبيب مصر.وقدمت عبارات الشكر والعرفان لكل قيادات ورجال الشرطة للتعاون الدائم بين رجال الأمن ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية في كافة المجالات، وفي رفعة شأن التعليم والعملية التعليمية بالقليوبية.كما عبر اللواء فخر الدين، عن شكره وتقديره لقيادات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لقيامهم بتلك اللمسة الوطنية الجميلة وزيارتهم لمديرية أمن القليوبية والمشاركة الفعالة مع الشرطة في عيدهم.