حي الشرابية يتابع جودة السلع بمحلات الهايبر

شن المهندس حمادة رزق رئيس حي الشرابية حمله مكثفة علي المحلات الكبرى والأسواق بالشرابية وذلك لتفتيش علي الأسعار وصلاحية السلع في استعدادات هيبة الدولة وفرض الانضباط في شوارع الحي وقد شملت عددا من المحلات الكبرى ومنافذ البيعواكد رئيس حي الشرابية بأن تلك الحملات تأتي في إطار خطة الحي لإعادة الانضباط وضبط الأسعار مؤكدا علي تكرارها وتنفيذها في جميع الأوقات صباحا ومساءا محذرا أصحاب المحلات بأي تلاعب في صحة المواطنين وتقديمه للقانون وفي اطار حملته وتنفيذا لتوجيهات الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ بشان تنظيم حملات تفتيشية علي مواقف السر فيس لتطبيق الإجراءات الاحترازية علي الراكب حرص المهندس رئيس حي الشرابية بتوجيه حملته علي شن حملات تفتيشية علي موقف السر فيس بمنطقة الجامع الأبيض حيث وجه جميع الراكب بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة خوفا علي صحتهم لوقاية من انتشر فيروس كورونا المستجد بين أسرتهم.حرص المهندس حادة رزق رئيس حي الشرابية علي مفاجئة فرع الهيئة العامة لنظافة والتجميل بنطاق الحي ملتقيا بالمهندس مدير النظافة والمهندسة مدير الحدائق حيث تم مناقشة تطوير حديقة المساكن بعد دخول السوق مطالبا بضرورة الاستعداد تجهزها في إطار تجميلي متميزة وعلي هامش الزيارة حرص رئيس الحي علي تفقد المكاتب الإدارية مراجعا الإجراءات الاحترازية بين الموظفين مطالبا الالتزام بالإجراءات الاحترازية مختتما جولته بتوجيه الشكر للجميع العاملين.