الرئيس العراقي: العالم يواجه تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن العالم والمنطقة يواجهان تحديات مشتركة تتمثل في الإرهاب والتطرف.وأكد صالح - خلال لقائه وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين البلدين، والاستفادة من الخبرات لكلا المؤسستين العسكريتين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية.وأضاف: "أن العالم والمنطقة خصوصا يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف وتصاعد التوترات التي تؤثر في الأمن والاستقرار العالمي"، مشيرًا إلى أن هذا يستوجب التعاضد الدولي في مواجهة هذه التحديات وحفظ الأمن والاستقرار الدولي.من جهتها.. أكدت وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال، التزام بلادها في دعم العراق، وتوطيد العلاقات الثنائية والتعاون العسكري في مجال تطوير وتدريب قوات الأمن العراقية.