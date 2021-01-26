إحالة 20 عاملا بالوحدات الصحيه بشبراخيت للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحيه لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.وفي هذا السياق نفذت الوحده المحليه بمركز ومدينه شبراخيت حمله مروريه على المصالح الحكومية أسفرت عن إحالة ٢٠ من العاملين بالوحدات الصحيه بقرى" أبو السحما - محلتصا - اورين" للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه.