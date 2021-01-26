رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير المالية اللبنانية يحيل مشروع موازنة 2021 لرئاسة الحكومة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:13 م
غازي وزني
غازي وزني
أ ش أ
طباعة
انتهت وزارة المالية اللبنانية من إعداد مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام 2021 وقامت بإحالته إلى رئاسة الحكومة اللبنانية لاعتماده تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن وزير المالية غازي وزني، أحال اليوم مشروع الموازنة العامة لعام 2021 إلى رئاسة مجلس الوزراء، مرفقا بتقرير مفصل عن الأسس المعتمدة في إعداد المشروع وأبرز المتغيرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة العام 2021.

ويضع الدستور والقوانين المتعلقة بالمالية العامة في لبنان مواقيت محددة لإعداد وتقديم وإقرار الموازنة العامة السنوية، حيث يجب أن تبدأ وزارة المالية في إعداد الموازنة العامة للعام الجديد خلال شهر أغسطس من كل عام، وأن يناقشها مجلس الوزراء، وحدد الدستور أن تقوم الحكومة في منتصف شهر أكتوبر بتقديم الموازنة إلى مجلس النواب شاملة نفقات الدولة والدخل عن السنة المقبلة، لدراستها ومناقشتها على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في المجلس النيابي بندا بندا، بحيث تُقر الموازنة مع مطلع العام الجديد.

وكانت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة سعد الحريري قد اعتمدت في 21 أكتوبر 2019 مشروع موازنة عام 2020 وذلك بعد أيام قليلة من اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر، وأقر مجلس النواب الموازنة في 27 يناير من العام الماضي 2020.

وينص الدستور اللبناني على أن يكون الإنفاق العام، في حالة عدم الانتهاء من تقديم واعتماد وإقرار الموازنة العامة للبلاد في المواعيد الدستورية والقانونية، وفقا لقاعدة مؤقتة للصرف تسمى بـ (القاعدة الإثنى عشرية) وتقوم على أخذ متوسط الصرف المالي عن شهر يناير.

موضوعات متعلقة

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

بينهم نجل حسن مالك.. إدراج 4 متهمين بقوائم الإرهاب

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة الحرة العامة الجديدة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: الحالات الإيجابية لفيروس كورونا لا تتجاوز 10%  من المسحات اليومية

image description

بتكلفة 87 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي العتمانية

image description

حملة تفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية بأسيوط لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: نهر النيل ليس حكرًا على أحد ومصر لن تفرط في حقوقها

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

ماس كهربائي وراء تفحم أسرة كاملة في حريق شقة المرج

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

مواعيد امتحانات الترم الأول 2021

رابط الاستعلام عن كود الطالب لعام 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة السادسة 2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

«الثقافي الفرنسي» يختار منصورة عز الدين للإقامة الأدبية بباريس

صدور الطبعة 3 من «العالم من منظور غربي» لـ عبد الوهاب المسيري

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض ماجد ميخائيل للعرض البانورامي

«سيلاس» يفتح باب التقدم لمختبر الترجمة الأدبية